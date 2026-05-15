La Casa Blanca le comunicó su preocupación a Santiago Caputo por China

Santiago Caputo cumplió una intensa agenda de 48 horas en Washington tras ser invitado por la gestión de Donald Trump. El principal asesor presidencial llevó un mandato explícito de Javier Milei para ratificar que los intereses permanentes de nuestro país coinciden con la agenda de Estados Unidos.

En sus reuniones en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado, el funcionario escuchó la preocupación norteamericana por la voracidad de China en la región, la disputa por los minerales críticos y la compleja situación en Medio Oriente.

Durante los encuentros oficiales, los interlocutores recordaron la vigencia del Corolario Trump a la Doctrina Monroe y la iniciativa Escudo de las Américas. Caputo confirmó que Milei avala estas herramientas para contener a Beijing y describió las decisiones tomadas para impedir que el gigante asiático construya un puerto en la Patagonia o multiplique sus inversiones en uranio y telecomunicaciones.

Uno de los puntos más tensos fue el deseo de clausurar la base instalada en Neuquén, ya que la Agencia Nacional de Seguridad la considera una plataforma de espionaje. Ante esto, el asesor argumentó que la rescisión del contrato "podría causar daños diplomáticos y económicos a la Argentina" por los acuerdos vigentes.

El respaldo económico de Washington incluye una orden ejecutiva de Trump que combina 1.700 millones de dólares de fondos privados con un préstamo de 10.000 millones de dólares del EXIM Bank. Al firmar la creación del Project Vault, el mandatario estadounidense sostuvo que "esto se hace para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez" en referencia a los insumos necesarios para la industria civil y militar. Argentina busca posicionarse como el proveedor estratégico para satisfacer esa demanda creciente de recursos críticos.

Más allá de la coyuntura política o la ambición de lograr que Milei obtenga su reelección en los comicios de 2027, el enviado presidencial explicó que la alianza es "un proyecto estructural para la Argentina" que trasciende los nombres propios.

A pesar de que en Washington observan con atención la merma de imagen positiva del presidente y el impacto de la causa por corrupción contra Manuel Adorni, Caputo enfatizó la búsqueda de una "relación sistémica". Este concepto implica que los intereses nacionales converjan definitivamente con la agenda de las potencias occidentales durante los 18 meses que restan de mandato.