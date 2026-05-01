En una jornada de viernes ideal para el pueblo puyutano, Sportivo Desamparados dio un golpe de autoridad en el inicio de la fecha de la Liga Sanjuanina de Fútbol. En su visita a Rivadavia, el conjunto "Víbora" se impuso por 1 a 0 y logró estirar su ventaja como único puntero del Torneo Apertura, aprovechando los traspiés de sus inmediatos perseguidores.

El partido fue parejo en La Bebida. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

El encuentro fue sumamente disputado en terreno del "Rojo" de La Bebida, pero la paridad se rompió a los 24 minutos del complemento. David Castro fue el encargado de inflar la red y desatar el festejo de la visita, que con estos tres puntos alcanza las 34 unidades en la tabla de posiciones.

El panorama de los perseguidores

El triunfo de Sportivo toma más valor tras el empate de Unión, segundo con 28 puntos, que igualó 2-2 frente a Sarmiento de Zonda en el arranque de la jornada. Por su parte, Colón Junior (tiene 26) tendrá la obligación de ganar este sábado cuando reciba a López Peláez para no quedar relegado en la lucha por el título.

En otro de los duelos destacados del viernes, San Lorenzo de Ullum demostró su poderío al golear 3-0 a Defensores de Argentinos en su cancha. Los tantos del "Ciclón" ullunero fueron obra de Lara, Veragua y Gómez, resultado que les permite escalar hasta los 26 puntos.

Cómo sigue la fecha

El fútbol sanjuanino no se detiene y tendrá continuidad durante todo el fin de semana bajo el siguiente cronograma:

SÁBADO 2 DE MAYO (16:30hs Primera)

Colón Jr vs. López Peláez (Cancha: Colón Jr)

Atenas Pocito vs. Marquesado (Cancha: Atenas)

DOMINGO 3 DE MAYO (16:30hs Primera)

Juv. Zondina vs. Trinidad (Cancha: Juv. Zondina)

9 de Julio vs. Minero (Cancha: 9 de Julio)

Peñarol vs. Villa Ibáñez (Cancha: Peñarol)

Alianza vs. Carpintería (Cancha: Alianza)