La Casa Blanca envió un documento oficial al Congreso de Estados Unidos en el que aseguró que las hostilidades con Irán finalizaron. Sin embargo, la administración de Donald Trump sostuvo que el régimen iraní continúa representando una amenaza significativa.

La administración de Donald Trump comunicó oficialmente al Congreso de Estados Unidos que las hostilidades militares con Irán “han cesado”, en medio de negociaciones diplomáticas para consolidar un acuerdo de paz tras semanas de tensión en Medio Oriente.

La Casa Blanca emitió una carta firmada por el mandatario estadounidense en la que informó sobre la situación de las operaciones militares, en cumplimiento de las leyes federales que obligan al presidente a finalizar actividades bélicas luego de 60 días si no cuentan con autorización legislativa.

En el documento, enviado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador Chuck Grassley, la administración sostuvo que “no ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026” y agregó que “las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”.

Pese a esa afirmación, el gobierno norteamericano aclaró que continúa considerando a Irán como un riesgo para la seguridad estadounidense. “La amenaza que representa Irán para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, expresaron desde la Casa Blanca.

Este viernes, Trump también cuestionó públicamente la Resolución de Poderes de Guerra, normativa que limita la participación militar sin autorización del Congreso. “Ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, declaró ante la prensa antes de abandonar la Casa Blanca.

Mientras tanto, el gobierno iraní aseguró haber presentado una propuesta “definitiva” para retomar las negociaciones diplomáticas con Washington. Según medios estatales iraníes, el documento fue enviado a través de Pakistán, país que actúa como intermediario entre ambas naciones.

Sin embargo, Trump manifestó su rechazo inicial a la oferta iraní. “No estoy conforme con lo que ofrecen en este momento”, señaló el mandatario estadounidense.

En paralelo, desde Teherán insistieron en que continuarán fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas. El líder supremo Mojtaba Jameneí afirmó que el desarrollo nuclear, misilístico, científico e industrial del país forma parte de los “activos nacionales” que Irán defenderá.