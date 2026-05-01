El talento argentino vuelve a ser protagonista en la máxima categoría del automovilismo mundial. Franco Colapinto redondeó una actuación sobresaliente este viernes en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, logrando ubicarse en el octavo lugar de la parrilla de salida tras un rendimiento que ilusiona a todo el país.

El piloto del equipo Alpine demostró una vez más su capacidad de adaptación y velocidad pura, superando incluso a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Con este resultado, el joven de Pilar igualó su mejor puesto histórico en una clasificación de Fórmula 1, recordando aquella jornada en Azerbaiyán 2024 donde también partió desde la octava posición.

Codo a codo con los mejores

La destacada labor de Colapinto le permitirá compartir la cuarta fila de la parrilla nada menos que con el multicampeón Lewis Hamilton (Ferrari). Por delante de ellos, la batalla por la punta fue feroz: Lando Norris (McLaren) se adueñó de la pole position, seguido por la joven promesa Kimi Antonelli (Mercedes) y su compañero de equipo Oscar Piastri (McLaren), quienes completaron el podio de la sesión.

El salto de Alpine

El monoplaza de la escudería francesa mostró mejoras significativas en el trazado estadounidense, y el argentino supo capitalizarlas al máximo. Durante toda la sesión, Colapinto se mantuvo firme en los tiempos de punta, consolidándose como uno de los pilotos más sólidos de la jornada y dejando claro que el objetivo para la carrera de este sábado será sumar puntos vitales para el campeonato.

La actividad en Miami continuará con la carrera Sprint, donde el pilarense buscará defender su posición y seguir escalando en una temporada que ya lo tiene como una de las grandes revelaciones de la categoría.