La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien recibió múltiples heridas de arma blanca durante una discusión con su pareja en Ingeniero Budge. La acusada escapó tras el ataque, pero horas después sus hijos avisaron a la Policía y fue detenida.

Una discusión de pareja terminó en un crimen en Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora. Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, murió luego de recibir varias puñaladas presuntamente por parte de su novia, identificada como Verónica G., de 51 años.

El hecho ocurrió frente a una vivienda ubicada sobre calle Espronceda al 100, casi en el cruce con Capitán Sarmiento. Según informaron fuentes judiciales, la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública cuando comenzó una pelea.

De acuerdo a la investigación, en medio de la discusión Ríos rompió una botella de cerveza y con el filo le provocó un corte en la mejilla a la mujer. Minutos después, ella le habría quitado un cuchillo y lo atacó en reiteradas oportunidades.

Vecinos de la zona intervinieron para separar a la acusada de la víctima y dieron aviso a los servicios de emergencia. Ríos fue trasladado aún con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada sobre Camino Negro y Recondo, pero falleció poco después como consecuencia de las heridas.

Los peritos de Policía Científica determinaron que presentaba múltiples lesiones de arma blanca en la espalda y en el tórax.

Tras el ataque, la mujer escapó del lugar. La fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N°1, ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja. Aunque la sospechosa no fue encontrada, los investigadores hallaron manchas de sangre en la entrada de la vivienda.

Horas más tarde, la búsqueda tuvo un giro inesperado. Según indicaron fuentes del caso, los hijos de la acusada se comunicaron con la Policía para informar que su madre había regresado al domicilio y quería entregarse.

Efectivos policiales acudieron al lugar y concretaron la detención de Verónica G., quien quedó imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.