Rawson volverá a realizar la propuesta “Aventura bajo la Luna Llena”, una actividad turística y recreativa que combinará senderismo nocturno, naturaleza y gastronomía regional en el Cerro Barboza.

La actividad se desarrollará este sábado 2 de mayo desde las 18 horas y tendrá un recorrido de baja dificultad, pensado para público general y apto para niños desde los 10 años. Además, será arancelada, con un costo de 12 mil pesos y cupos limitados.

Diego Giménez, coordinador de Turismo de la Ciudad de Rawson, explicó a DIARIO HUARPE que “la idea es hacer senderismo de dificultad baja acompañado de la luna llena, por adentro de la quebrada. No vamos a hacer un ascenso, sino una caminata tranquila”. Además, precisó que “el circuito tendrá una extensión aproximada de dos kilómetros entre ida y vuelta y toda la experiencia demandará entre tres horas y media y cuatro horas”.

Según indicó el funcionario, la propuesta incluirá charlas geológicas y astronómicas brindadas por profesionales, además de degustaciones de productos elaborados en el departamento. “Se ofrece una degustación de una gran variedad de productos típicos elaborados acá en el departamento, de nuestra ruta del chacinado, además de aceitunas rellenas y degustación de vinos, todos productos locales rawsinos”, señaló.

También habrá un fogón criollo y una presentación musical de Javier Lucero. De acuerdo con lo detallado por Giménez, la actividad se organiza junto a distintas áreas municipales y universitarias. “La trabajamos conjuntamente con Cultura, Protección Civil y el Centro de Vinculación de la universidad de la municipalidad”, comentó.

Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, abrigo, agua y calzado adecuado debido a las bajas temperaturas previstas para la noche en la zona del cerro.

Para participar, los interesados deberán inscribirse a través de “Lito”, el asistente virtual del municipio, enviando la frase “Cerro Barbosa” al 264-570-2020. Allí también recibirán la ubicación exacta del punto de encuentro, previsto en calle 14 y callejón de servidumbre.