El impacto de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no solo se mide en los cronómetros, sino también en el seno de su propio equipo. Tras la brillante clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, donde el argentino se ubicó en la octava posición, la escudería Alpine no escatimó en elogios y celebró el rendimiento del pilarense de manera inmediata.

Apenas finalizada la actividad del viernes, el equipo francés utilizó sus canales oficiales de comunicación para destacar la labor del argentino. Con una foto de Colapinto y un contundente “¡Vamos! Es 8º para Franco”, acompañado de emojis de aplausos, la escudería dejó clara su satisfacción por el nivel mostrado en el trazado estadounidense.

El reconocimiento antes que a su compañero

Un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos fue la prioridad que le dio el equipo al piloto nacional. Alpine decidió felicitar primero a Colapinto y luego, en una publicación por separado, al experimentado Pierre Gasly, quien terminó 10º, dos lugares por detrás del argentino.

Finalmente, la cuenta oficial compartió una imagen del auto número 43 para celebrar que ambos monoplazas lograron meterse en la Q3, consolidando una de las mejores jornadas clasificatorias para el equipo en lo que va de la temporada.

Así será el fin de semana en Miami

Con Franco compartiendo la cuarta fila de la parrilla junto al multicampeón Lewis Hamilton, la agenda para los seguidores argentinos continuará con horarios centrales para nuestro país:

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación (Carrera Principal): 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Gran Premio de Miami: 17:00

Colapinto partirá desde una posición privilegiada en el Sprint, buscando transformar ese octavo puesto en puntos valiosos para el campeonato de constructores y seguir afianzando su lugar en la elite del automovilismo mundial.