Wanda Nara exigió una fianza para que Icardi pueda ver a sus hijas

Las vacaciones de invierno en Argentina trajeron un nuevo capítulo en la historia familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El futbolista aterrizó en el país con un objetivo claro, el de "aprovechar las vacaciones de invierno para compartir varias semanas" con las menores antes de retomar sus tareas en Europa.

Durante la audiencia judicial más reciente, las abogadas del deportista resaltaron "el esfuerzo que implica para el futbolista trasladarse especialmente desde el exterior para estar con sus hijas".

A pesar del deseo mutuo de reencuentro, surgió un foco de conflicto por la educación de las niñas. En el programa Intrusos, Paula Varela explicó que "Mauro quiere que durante estas tres semanas larguitas que va a estar en la Argentina las nenas estén todo el tiempo con él y que no vayan al colegio para disfrutarlas".

Esta postura choca de frente con la de la madre, quien según revelaron en el ciclo de América habría solicitado una "caución económica" en caso de que las menores no asistan al establecimiento educativo durante este periodo.

La decisión de la conductora se apoya en antecedentes cercanos, ya que en la última visita del padre se generó una fuerte polémica porque las nenas "no fueron a clases durante su estadía".

Por esta razón, la mediática busca establecer una "multa que debería afrontar Icardi si decide que las chicas no asistan al colegio". Desde el entorno del jugador de fútbol "consideran que la exigencia de Wanda es excesiva", sobre todo porque él viaja especialmente desde Turquía para verlas. Mientras tanto, las negociaciones legales siguen su curso y se espera que los próximos días sean determinantes para definir el cronograma de convivencia.