Rivadavia celebró este viernes por la tarde el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un acto central y desfile infantil que tuvo lugar en el Parque de Rivadavia, un espacio que se vistió de celeste y blanco para recibir a la comunidad.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Rivadavia y contó con una masiva participación de familias del departamento, que se acercaron para acompañar a los alumnos de nivel inicial en una jornada cargada de simbolismo patriótico.

Los más pequeños caracterizaron a personajes de época colonial durante el desfile.

El principal protagonismo lo tuvieron los niños y niñas de salas de 4 y 5 años de distintos jardines de infantes, quienes participaron del desfile vestidos con trajes de época colonial y portando banderas argentinas. Con pasos firmes y sonrisas, los más pequeños recrearon escenas alusivas a la gesta de 1810.

Durante el recorrido, los niños recibieron el aplauso constante de las familias, docentes y autoridades presentes, en un clima de emoción generalizada que acompañó todo el desarrollo del acto. La escena se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada.

Acompañaron funcionarios, autoridades y familiares.

El encuentro estuvo atravesado por un fuerte sentido de identidad nacional, donde se remarcó la importancia de transmitir los valores de la libertad, la historia y la patria desde la primera infancia, a través de actividades educativas y comunitarias.

Además, la convocatoria permitió consolidar un espacio de encuentro para los vecinos de Rivadavia, que participaron activamente del festejo en el Parque Departamental, acompañando a las instituciones educativas del departamento.

Participaron los jardines de infantes de todo el departamento.

La jornada finalizó con una amplia concurrencia de público, en un marco de celebración que combinó tradición, participación escolar y el acompañamiento de toda la comunidad rivadaviense en una fecha clave del calendario patrio.

El desfile infantil reunió a familias, docentes y autoridades en una celebración del 25 de Mayo.