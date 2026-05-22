Luego de varios meses de demora y cambios en la integración del órgano evaluador, comenzaron finalmente las entrevistas para cubrir el cargo vacante de Camarista Laboral, lugar que quedó disponible tras el nombramiento de Guillermo Baigorrí como Fiscal General ante la Corte de Justicia.

La instancia de evaluación se puso en marcha luego de que el Consejo aceptara la salida de Valeria Torres, quien decidió apartarse del proceso por considerar que existía una incompatibilidad que podía afectar la objetividad del concurso. La consejera explicó que su esposo, Roy Kirby, forma parte de la nómina de postulantes para el cargo.

Tras esa decisión, se resolvió incorporar a Vanesa Mestre para ocupar la silla vacante durante el desarrollo de las entrevistas, permitiendo así destrabar un proceso que llevaba tiempo sin avances concretos.

La jornada marcó el inicio de una extensa etapa de evaluación, debido a la gran cantidad de aspirantes inscriptos. En total, el concurso reúne a 171 postulantes, por lo que las entrevistas continuarán durante los próximos días y podrían extenderse incluso más allá de la semana próxima.

Fuentes vinculadas al proceso indicaron que la intención es retomar las entrevistas el martes próximo, aunque aclararon que el cronograma dependerá de la disponibilidad de los integrantes del Consejo y del ritmo que puedan sostener durante las jornadas de evaluación.

El concurso para cubrir el cargo de Camarista Laboral genera expectativa dentro del ámbito judicial, ya que se trata de un puesto clave dentro de la estructura de la Justicia provincial. Además, el proceso se desarrolla en un contexto de alta participación y con un importante número de profesionales interesados en acceder al cargo.

Con el inicio de las entrevistas, el Consejo logró reactivar uno de los concursos judiciales más numerosos y esperados de los últimos meses, luego de una etapa marcada por demoras administrativas y la necesidad de redefinir la composición del cuerpo evaluador.