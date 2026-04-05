A tres meses de su captura, el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció con un mensaje público en el que llamó a recuperar el diálogo, la unidad y la reconciliación en su país.

El pronunciamiento fue difundido en redes sociales junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la celebración de Semana Santa. Allí, el exmandatario apeló a un tono religioso y aseguró: “No gana la muerte, gana la vida. No gana la mentira, gana la verdad”.

El mensaje incluyó múltiples referencias bíblicas vinculadas al Domingo de Resurrección, con un pedido explícito para que Venezuela recupere la paz. Maduro también solicitó a Jesucristo que “bendiga al pueblo” y lo llene de fe, amor y esperanza.

Se trata de una nueva aparición pública desde su detención, ocurrida el 3 de enero tras un operativo de fuerzas estadounidenses. Desde entonces, enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico, mientras continúa enviando mensajes esporádicos desde prisión.

Días antes, el exmandatario ya había difundido otro comunicado en el que se mostró “firme y sereno” y agradeció las muestras de apoyo recibidas, insistiendo en la necesidad de una salida pacífica a la crisis venezolana.

El llamado al diálogo se da en un contexto político complejo en Venezuela, con un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y con crecientes presiones internacionales para avanzar hacia una transición institucional.

Mientras avanza su juicio en Estados Unidos, Maduro busca mantener presencia política a través de estos mensajes, en los que insiste en la reconciliación nacional como eje central para el futuro del país.