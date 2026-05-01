Cuatro formas creativas de usar la carne de milanesa de forma diferente

A veces el tiempo apremia y las milanesas parecen la única opción frente a los cortes de carne tradicionales. Sin embargo, con piezas como la nalga, cuadrada, bola de lomo o peceto se pueden lograr platos sorprendentes en menos de una hora,. La versatilidad de estos ingredientes permite saltar del clásico empanado a preparaciones como arrolladitos con vegetales a la mexicana o un salteado lleno de color. Para los que buscan algo más contundente, los niños envueltos en salsa de tomate o un pastel de carne rústico con cubos de cuadrada son alternativas ideales para los días frescos de otoño, permitiendo además variar el menú sin utilizar harinas ni ensuciar de más,.

Al momento de preparar los arrolladitos, un detalle fundamental es el grosor de la carne. Los expertos recomiendan que cuanto más finos estén los bifes, más fácil enrollarlos y más rápido se cocinan. Por eso es clave un consejo simple: "Pedile al carnicero que los pase por la máquina". Si la elección es un salteado rápido de nalga con ajo y morrones, el secreto está en la temperatura. Se debe evitar amontonar las tiras en la sartén porque "si se pone toda junta, se cuece en lugar de dorarse y pierde la textura".

Para quienes prefieren los sabores de siempre, los niños envueltos rellenos con huevo y pan remojado ofrecen ese toque hogareño irresistible. En caso de que la salsa de tomate quede demasiado líquida, se sugiere un paso extra para lograr la consistencia perfecta. En ese punto, conviene "retirar los niños envueltos y reducir a fuego fuerte unos minutos antes de servir". Por último, el pastel de carne se reinventa usando la cuadrada en trocitos pequeños en lugar de carne picada. Para lograr ese aspecto tentador en la mesa, el truco final consiste en "pintarlo con un poco de manteca derretida o yema de huevo antes de hornear" para que el puré logre un dorado excelente.