Brenda Gandini contó la oscura verdad de su separación de Gonzalo Heredia

La pareja decidió aclarar la confusión que circuló en las últimas horas. Brenda Gandini se refirió a las constantes versiones de alejamiento y señaló que "No, no es verdad. Ya nos separaron tantas veces que no queda otra que tomársela con humor".

La actriz también confesó su cansancio porque "Pero ya agota un poco el tema, sobre todo porque tenemos hijos a los cuales les llega todo, familia que se preocupa y no está bueno: te mando un abrazo". Gonzalo Heredia siguió el mismo camino y descartó el escándalo al decir que "No, no, no estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá hoy a la mañana. Hoy a la mañana me escribió mi viejo preguntándome si era cierto o no".

El actor criticó la dinámica actual de los medios y aseguró que "A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos, la verdad quedó atrás, estamos viviendo como otra era, cómo aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja y sale como a decir".

Heredia confirmó que no es la primera vez que atraviesan esto y afirmó que "Ya nos separaron, sí.". Incluso compartió una anécdota sobre rumores de embarazo donde comentó que "Y también el otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije: 'No, che, ya cuarenta y cuatro años'".

En ese momento bromeó con su compañera y le dijo "Brenda estaba ahí a unos metros y le dije: '¿Estás embarazada, verdad?'". Sin embargo admitió que su mayor preocupación es el entorno familiar porque "Lo que más miedo me da, a ver no es miedo, pero sí ya empiezan a jugar como otros factores, como los hijos. Eloy tiene catorce. Que venga alguien a preguntarle y que le digan 'Che, ¿tus viejos se separaron?' Eso es lo que más me moviliza, ¿viste? Que alguien le diga algo en el colegio".

Al reflexionar sobre el amor Brenda explicó que "Hay que saber, para mí, que cuando se encuentra el compañero, el amor pasa por otro lado, no pasa solamente por la química de ebullición que resulta al principio. No es tan común encontrar al compañero, ¿viste? Si te podés descubrir con lo que va creciendo cada uno y en esas diferencias o en esas crisis, porque todos tenemos crisis".

Para ella el secreto es que "Hay que atravesarlas, hay que hablar, mucho diálogo, independencia, apoyar al otro, al crecimiento del otro, ¿viste? Siento que tenemos como... lo digo ahora después de dieciséis años, ¿eh? Si yo me ponía, o sea, me llego a separar, poner en pareja, no sé si mantengo esto, pero los años, el tiempo te va dando como otro pensamiento sobre el amor y se va transformando y uno va trabajando, ¿no? Es un trabajo de todos los días y, y hay que dedicarle. Ya cuando te empezás a desconectar tenés que volver un poquito".

Sobre la posibilidad de una relación abierta Brenda fue clara con un "¿Qué es esa pregunta? Pero por supuesto". Gonzalo sumó su mirada sobre el esfuerzo diario de una familia al decir que "Por ejemplo, llegó la cuota del colegio y es mucho. Viste, tenés esta cosa de tener como muchos platitos en el aire como si fueras un malabarista chino. Para mí es un quilombo. Ya tener que poner toda la energía en una familia es un montón. Imaginate, o sea, como construir otra personalidad para otra persona o lo que sea, ya me parece demasiado, es muy agotador".

Finalmente manifestó que "Admiro a las personas que lo hacen. Si se puede evitar, mejor". Aunque bromeó con que "Igual, si mi pareja lo plantea seriamente...". Brenda cerró el tema diciéndole "Está muy bien, mi amor, tu argumento, la verdad, ¿eh? Esta es otra persona, ¿de qué signo sos?" y aclaró que "Pero... No, yo no, yo no dije nada de Sebastián, que él quiere abrir la pareja hace un tiempo".