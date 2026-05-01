La durísima confesión de Oriana Sabatini que puso en jaque a Dybala

Oriana Sabatini pasó por el estudio de Olga y dejó definiciones importantes sobre lo que podría pasar con su marido en los próximos años. Ante los rumores que sitúan a Paulo Dybala en el club de la Ribera después del próximo Mundial, la cantante se mostró tranquila y comprensiva.

El propio jugador ya había dado señales sobre su presente en una entrevista reciente al decir que "Hoy juego para la Roma y tengo que defender esta camiseta. Nunca sabés qué puede pasar". Esta incertidumbre, sumada a la estrecha relación de amistad que mantienen con Leandro Paredes y Camila Galante, mantiene viva la esperanza de los hinchas. Paulo reconoció que sus amigos "insisten mucho" con la posibilidad de volver a jugar juntos en el país, algo que extrañan desde su etapa compartida en Europa.

Lejos de poner condiciones o presiones innecesarias, la artista prioriza la unión de la pareja por encima de cualquier destino deportivo. Ella fue clara al expresar que "Donde estemos juntos vamos a estar bien", una frase que muchos interpretaron como un guiño positivo hacia el equipo argentino. Además, entiende perfectamente los tiempos que maneja un deportista de alto rendimiento en comparación con su propia labor profesional.

Sobre este punto, comentó que "Tampoco tengo apuro, sé que la carrera de los futbolistas es muy corta y nuestro trabajo es un poco más flexible". Con esta mirada equilibrada, Oriana busca quitarle peso a una decisión que impactará profundamente en la vida cotidiana de ambos.

Para cerrar el tema, Sabatini enfatizó que no influirá directamente en el camino que tome el delantero, dejando que el factor emocional sea el que guíe el siguiente paso de su carrera. Su postura final fue muy contundente al asegurar que "No lo quiero apurar, yo creo que al fin y al cabo Paulo va a terminar haciendo lo que su corazón decida".

De esta manera, el futuro del atacante cordobés queda abierto a lo que sienta una vez que finalice su compromiso en Italia, mientras el entorno del fútbol argentino espera expectante por una resolución que parece depender exclusivamente del deseo personal del jugador.