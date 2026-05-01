Preocupación por la salud de Diego Peretti tras una operación urgente

Diego Peretti atraviesa un momento particular de salud que lo obligó a hacer una pausa en su exitosa agenda laboral. Lo que comenzó como una visita de rutina para controlar su estado físico terminó en una intervención quirúrgica inesperada por recomendación de los profesionales que lo atendieron.

La periodista Maru Leone fue la encargada de brindar los primeros detalles sobre el ingreso del actor al centro médico al explicar que "Llevamos tranquilidad a la gente. Diego Peretti está internado. Me entero el martes. Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón. Había unas cositas que a los médicos les hacía ruido y decidieron dejarlo internado por precaución y hacerle estudios de rigor".

Tras la evaluación inicial, el equipo médico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires decidió avanzar con una angioplastia para mejorar su condición coronaria. Leone profundizó sobre el procedimiento y el cuadro clínico del paciente al comentar que "En el día de ayer le colocaron un stent. Salió todo bien. Me cuentan que el diagnóstico es una cardiopatía isquémica que es cuando las arterias coronarias se estresan y por eso se coloca un stent. Está internado en el ICBA, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires". Afortunadamente, la cirugía resultó exitosa y el artista ya se encuentra en proceso de recuperación bajo estricta observación en el centro de salud.

Esta situación generó cambios inmediatos en sus compromisos profesionales, especialmente en la obra de teatro El Jefe del Jefe que protagoniza junto a Federico D Elía. Sobre la continuidad de su trabajo, se supo que el protagonista "Va a tener que guardar reposo unos días" antes de retomar su actividad habitual frente al público.

Aunque las funciones debieron suspenderse durante esta semana, se espera que Peretti regrese al escenario el próximo 8 de mayo. Mientras tanto, sus seguidores aguardan también su próximo estreno cinematográfico junto a Ricardo Darín en una plataforma digital para el mes de septiembre.