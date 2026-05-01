Viernes 01 de Mayo
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Regresó El Encargado con su última temporada: ¿está buena?

Eliseo Basurto escala hasta la política nacional en una entrega marcada por el engaño y una sorpresa inesperada.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Siete episodios nuevos muestran la faceta más oscura del protagonista.

La cuarta entrega de la serie llegó con cambios importantes en la vida de Eliseo Basurto. El astuto encargado logra posicionarse como un asesor clave del presidente de la Nación, mientras realiza un negocio millonario al vender su firma por "un palo verde". Fiel a su estilo, el protagonista no se queda conforme y pone en marcha una farsa sobre su salud para engañar a su entorno. Con la ayuda de una médica, finge estar en sus últimos días para recolectar dinero "crocante" de los vecinos, quienes caen ante su supuesta vulnerabilidad.

La historia explora la hipocresía social a través de este antihéroe que ahora intenta manejar no solo "su" edificio, sino también los hilos de la alta política. Un punto destacado es el homenaje a Luis Brandoni, cuya participación póstuma ofrece un respiro emotivo entre tanto cinismo.

Aunque la campaña previa sugería un desenlace definitivo, los fanáticos descubrieron que el anunciado "fin de la serie no es tal" debido a que la producción ya aseguró una quinta temporada para el futuro. Estos nuevos capítulos mantienen esa esencia de la "argentinidad al palo" que define a la obra desde su inicio.

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