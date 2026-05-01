Rumores de tercero en discordia: el motivo de la separación de Pampita

La historia de amor entre Carolina Ardohain y Martín Pepa parece transitar un nuevo capítulo de inestabilidad que ya llegó a oídos de su círculo íntimo. Nuevos detalles surgieron sobre el presente de la pareja tras conocerse que lo último que me dijeron es que el jueves pasado se los vio en Gardiner (restaurante). Fue la última vez que se los vio juntos. Él viaja a Estados Unidos y acá viene lo importante. Hubo una final de polo y ahí ya a su gente cercana él le comentó que estaba separado de Carolina. A pesar de los intentos por sostener el vínculo, la realidad geográfica se habría convertido en un obstáculo difícil de superar para la conductora.

Según la información que trascendió, el principal inconveniente radica en que Pampita no se bancaría la distancia. Mientras el empresario reside en Estados Unidos hace tiempo, la modelo mantiene su vida organizada en Argentina junto a sus hijos, lo que exige un ritmo de traslados permanentes para verse. Esta no sería una situación aislada en el historial de la pareja, ya que la periodista Paula Varela advirtió que también me dicen, ojo, porque ellos ya se separaron como diez veces desde que empezaron. Nosotros creemos que pueden llegar a volver pero hoy están separados.

La actitud de la modelo en eventos recientes también alimentó las sospechas de un distanciamiento según observó Marcela Tauro. Durante la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, donde fue galardonada por su estilo en redes sociales, agradeció a sus hijos pero no mencionó a Pepa. Al ser consultada sobre sus sentimientos, la conductora respondió de forma contundente que siempre estoy enamorada de la vida. Los movimientos más recientes de ambos sugieren que el contacto se mantiene bajo una dinámica de misterio, ya que Pepa estuvo hasta ayer en Argentina y hoy viajó a México. Carolina mañana viaja también. No sé si por trabajo o a encontrarse con él.