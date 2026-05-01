La dura confesión de Maxi López sobre su esposa: "Invertí mucho dinero y tiempo"

Maxi López abrió su corazón y compartió los pormenores de la etapa previa a formar su familia actual. Durante su paso por el programa de streaming Olga, el deportista recordó que el inicio con Daniela Christiansson fue un camino lleno de obstáculos y mucha paciencia. El exjugador admitió que "con Dani hice de todo. Desayuno, cena, almuerzo, todo tipo de planes y no me daba bola. Me tuvo cinco o seis meses de acá para allá".

El despliegue para llamar la atención de la modelo fue cinematográfico y ocurrió durante la Fashion Week de París en el año 2014. Para lograr coincidir, el rubio admitió que "yo estaba arreglado con el de relaciones públicas para que me tire la información de dónde iba a estar ella para yo aparecer ahí y que me vea". Sin embargo, la táctica no parecía surtir efecto inmediato a pesar del gran esfuerzo económico y personal. Sobre ese momento de frustración, recordó que "después de seguirla a diez o quince eventos diferentes, de invertir un montón de plata y tiempo, ni un beso nos habíamos dado".

Incluso llegó a organizar eventos masivos solo para tener un breve contacto con ella. El protagonista confesó entre risas que "arreglaba cenas para veinte personas, que estuviera ella, que estuviera yo ahí cerquita, pero nada". La situación cambió drásticamente después de una salida nocturna con champagne, vodka y tequila que lo dejó totalmente desbordado. Al cruzarse al día siguiente en un café, la percepción de la joven se transformó por completo. Según las palabras del propio Maxi, "me vio en mi momento más vulnerable y ahí se dio vuelta la tortilla. Ella cambió y me dijo: ahora sí". Así comenzó el vínculo que hoy los mantiene unidos y con sus dos hijos, Lando y Elle.