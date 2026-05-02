Destrozaron imágenes de la Virgen y el Cura Brochero en Sierras Azules

El amanecer del 01/05/2026 trajo una noticia que golpeó directo en el corazón de los fieles sanjuaninos. La gruta de Sierras Azules fue escenario una vez más de un acto de vandalismo que dejó un rastro de destrucción difícil de procesar para la comunidad local. Personas desconocidas ingresaron al predio y ensañaron su violencia contra las imágenes religiosas que custodian el lugar.

Entre los restos esparcidos por el suelo se identificaron las figuras de la Virgen y del Cura Brochero. Lo que más duele entre los vecinos es que estas representaciones habían sido colocadas recientemente tras una laboriosa restauración. El esfuerzo colectivo por embellecer y cuidar este rincón de fe quedó reducido a escombros en cuestión de minutos durante la madrugada.

El hallazgo se produjo durante las primeras horas del día, cuando los visitantes habituales notaron el evidente deterioro de la estructura y la rotura total de las estatuas. Este hecho provocó un profundo malestar en la provincia, ya que muchos ciudadanos habían trabajado activamente en la recuperación del sitio después de haber sufrido episodios similares en el pasado. La falta de respeto hacia estos símbolos renovó el pedido de cuidado para un espacio que es parte de la identidad de la zona.