Oriana Sabatini contó lo peor que le tocó vivir durante su embarazo

A casi dos meses de haber sido madre, Oriana Sabatini compartió las dificultades que enfrentó durante la gestación de Gia, la hija que tiene con el futbolista Paulo Dybala. En una visita al programa Sería increíble, la joven habló con total sinceridad sobre las complicaciones que afectaron su movilidad y su bienestar mental. Según relató, el proceso estuvo lejos de ser ideal debido a una afección física persistente y a la lucha interna contra sus propios miedos desde el quinto mes.

La cantante reveló que sufrió de pubalgia, una condición sumamente molesta que se manifestó en la segunda mitad de su embarazo. Al respecto, confesó que "Tuve pubalgia y es dolorosísimo". La sensación era tan aguda que la describió como tener "algo clavado en la zona del pubis", lo que le generaba una incomodidad constante para realizar cualquier movimiento básico o descansar. Recordando los momentos más críticos de ese periodo, admitió que "Había días que no podía ni caminar".

Más allá del dolor físico, el embarazo reabrió viejas heridas emocionales vinculadas a su autopercepción y su pasado. Al ser consultada en una videollamada con el programa LAM sobre los cambios en su figura, Sabatini fue directa y recordó su historial de trastornos alimenticios.

En esa charla, expresó que "Todos. Yo conté que toda mi vida tuve una mala relación con la comida". Esta situación se volvió un reto diario al sentir que perdía la autoridad sobre sus hábitos y su propio cuerpo. Ella misma reflexionó que "Es muy difícil la pérdida de control para una persona que ha sufrido toda la vida trastornos alimenticios".

Durante los primeros tres meses, la situación se tornó aún más compleja por el rechazo a la mayoría de los alimentos y la necesidad de modificar su dieta. Sorprendentemente, lo único que podía tolerar eran los fideos, un producto que antes evitaba por temor a engordar.

En relación a estas contradicciones, señaló que se trataba de un alimento al que le había tenido "miedo toda su vida" por las implicancias de su enfermedad. Actualmente, instalada en Argentina para presentar su primera novela y trabajar en el ciclo de streaming OLGA dentro del segmento True Crime, la actriz equilibra su maternidad con sus compromisos laborales.