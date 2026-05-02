El hombre que murió en Caucete iba a almorzar con su hijo por el Día del Trabajador

La celebración del Día del Trabajador se transformó en una jornada de luto para una familia de Caucete. Cerca de las 12:45, sobre la Ruta 270, un viaje cotidiano terminó en una fatalidad que le arrebató la vida a Adolfo Nicolás Ávila. El hombre de 65 años circulaba en su ciclomotor Apia 100 cc de color gris con un propósito sencillo pero cargado de afecto: llegar a la casa de su hijo para compartir el almuerzo del feriado,.

Sin embargo, al alcanzar la intersección con la calle Proyectada, el destino se cruzó de forma violenta. Un automóvil Ford Fiesta conducido por Jorge Castro transitaba de sur a norte por la misma ruta. Al intentar ingresar a la mencionada arteria girando hacia el este, el vehículo invadió el carril contrario y colisionó con la moto de Ávila, quien también se desplazaba en sentido sur a norte. El golpe se produjo en el guardabarro delantero derecho del coche, provocando que el motociclista saliera despedido y cayera con dureza sobre la calzada, donde falleció en el acto.

Mientras el departamento procesa la triste noticia, las autoridades avanzan con las diligencias legales. El personal de la Policía Científica realizó las pericias en el lugar para reconstruir la mecánica del choque. El conductor del automóvil fue sometido a un control de alcoholemia que dio 0.0 como resultado, aunque de igual modo se le realizó el dosaje correspondiente. Actualmente Castro permanece alojado en la Seccional 37 a disposición de la Justicia mientras el cuerpo de la víctima fue llevado a la Morgue Judicial.