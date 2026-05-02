La durísima confesión de la pareja de Nico González sobre su embarazo

La exposición mediática puso a Ludmila Isabella en el centro de la escena tras los rumores que circularon en el programa LAM. La joven decidió terminar con las especulaciones sobre un posible embarazo con el futbolista de la Selección Argentina, Nicolás González. Según explicó la periodista Pilar Smith en televisión, "mi fuente me dice que habló con ella el 20 de marzo por una propuesta laboral y le dijo que no podía porque estaba embarazada", aunque la protagonista fue tajante al desmentirlo.

Al ser consultada por Ángel de Brito, Ludmila no dejó dudas sobre su situación actual. Ella manifestó que "es todo mentira, no entiendo quién desparramó esa información falsa". Además, sobre el origen de los trascendidos, la joven agregó que "no sé de dónde sacaron lo del embarazo. Estamos muy bien con Nico. Vamos despacio formando algo lindo y sano, y priorizando siempre a mi hijo".

El otro frente de conflicto que se instaló en los medios involucraba a su ex, Lautaro Acosta, y el cuidado de su hijo Benicio. Se había mencionado que el niño quedaba bajo el cuidado del padre mientras ella viajaba a Madrid y que incluso necesitaba asistencia por extrañarla. Sin embargo, Isabella aclaró que "con la familia de mi ex siempre me llevé bien, sin abogados de por medio. Los quiero mucho y jamás tendría un problema con ellos. Somos familia. Todos priorizamos el bienestar de Benicio".

Para cerrar el tema y dar tranquilidad sobre su organización familiar, explicó el rol de su círculo cercano. La joven detalló que "mi hijo se queda con mi familia, con mi mamá, así que es imposible todo lo que les cuentan. No cambia nada para él que yo viaje, así que es raro que hayan dicho eso".