Nico Varrone se destacó en Miami y largará sexto en la Fórmula 2

En una tarde donde se sintió la velocidad en cada rincón del circuito, Nicolás Varrone demostró su nivel al volante del monoplaza del Van Amersfoort Racing. Durante la clasificación del Gran Premio de Miami, Varrone logró establecerse en la sexta posición, un resultado que lo deja muy bien perfilado para los desafíos que vendrán.

La sesión duró 30 minutos y puso a prueba a los 22 pilotos que buscaban el tiempo más veloz del día. Desde el arranque el argentino mostró que tenía ritmo para pelear arriba y se ubicó en el quinto lugar tras su primer intento, mientras el brasileño Rafael Camara lideraba momentáneamente la tanda. Con el paso de los minutos la pista se volvió más rápida y Kush Maini dio el golpe al registrar una marca de 1:39.888 para quedarse con la posición de privilegio, superando por apenas 33 milésimas a Camara. En ese contexto de paridad, Varrone se mantuvo firme y terminó ubicado en el sexto escalón por detrás de nombres como Martinius Stenshorne, Alex Dunne y Gabriele Mini.

El ambiente en la pista fue de pura competencia y también hubo espacio para destacar el presente de otros protagonistas nacionales en Estados Unidos. Mientras Varrone cumplía su tarea en su categoría, Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto en el mismo escenario asegurando que "ahora es un hombre" después de verlo terminar octavo en la clasificación sprint del Gran Premio.

El cierre de la clasificación de Varrone tuvo una cuota de drama inesperado para todos los presentes. Cuando restaban menos de dos minutos y todos los corredores se lanzaban por su tercera y última vuelta rápida, el motor del auto de Stenshorne falló. Esta rotura obligó a cancelar los intentos finales de toda la grilla, lo que terminó confirmando el gran sexto puesto del argentino. Gracias a este desempeño, el piloto largará en la quinta ubicación durante la carrera sprint y en el sexto lugar en la competencia principal.