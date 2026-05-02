Cuatro recetas de tartas de cebolla fáciles para salvar tus comidas

La tarta de cebolla se mantiene firme en el podio de la cocina familiar por ser muy sabrosa y económica. Para quienes buscan la perfección existen variantes que se adaptan a cada gusto, inspiradas en la tradicional quiche francesa. El 1/5/2026 se difundieron diversas opciones para renovar este clásico de los hogares.

Una de las opciones más queridas es la de la abuela que rinde ocho porciones y destaca por su masa casera. Los cocineros explican que para un buen arenado el truco es "poner la manteca un rato en el freezer y rallarla con rallador grueso sobre la harina". Esta versión lleva un relleno de cuatro cebollas grandes con leche y queso rallado, logrando una textura cremosa tras 30 o 40 minutos de horno a 180 grados.

Para quienes disponen de menos tiempo la versión con masa comprada tipo pascualina es la solución ideal. Esta tarta doble no lleva huevo y suma 150 gramos de jamón cocido con queso para un resultado más "fundente" y sabroso. Como consejo de presentación los expertos sugieren que "antes de hornearla pintar con huevo, con leche y espolvorear con azúcar o con aceite, para darle brillo".

El toque sofisticado llega con la propuesta gourmet de cebolla caramelizada, queso azul y 50 gramos de nueces picadas. Esta receta rinde seis porciones y busca que "el queso azul aporta intensidad, las nueces su textura crocante y la cebolla caramelizada un dulzor profundo". Por otro lado, la alternativa liviana incorpora 250 gramos de champiñones frescos y cebolla de verdeo para aportar frescura y sabor. Sobre esta opción los chefs afirman que "el secreto está en no sobrecocinar el verdeo para que conserve su aroma" y recomiendan "dorar bien los champiñones para concentrar su sabor".

Lograr el éxito requiere paciencia durante la preparación. Los especialistas aseguran que "en estas tartas es clave que la cebolla esté súper bien cocida" y añaden que "si la queremos caramelizar, dejarla cocinar a fuego bajito sin sal" utilizando siempre materia grasa. Para evitar las lágrimas al picar recomiendan "retener en la boca un poco de agua" y "cortar la parte de la raíz al final". Finalmente, para una variante tipo fugazetta proponen "pica una cebolla chica, pasala por agua hirviendo y escurrila bien" antes de decorar la superficie.