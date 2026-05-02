Trump aseguró tener todo preparado para tomar el control de Cuba

El clima en West Palm Beach se tornó solemne durante una cena privada en el Forum Club donde Donald Trump se dirigió a un grupo de líderes y empresarios. El mandatario estadounidense fue contundente sobre sus planes para el Caribe al afirmar que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" aunque aclaró que primero debe finalizar el "trabajo" pendiente en Irán. Esta advertencia surge en un contexto donde su gestión ya aplicó sanciones en cuatro sectores clave como la energía, minería, defensa y servicios financieros.

Durante su discurso, Trump describió una escena donde el portaaviones USS Abraham Lincoln podría desplazarse hacia la región tras cumplir sus tareas en Medio Oriente. El presidente aseguró que la imponente nave podría ubicarse "a unos 100 metros de la costa" de la isla.

Según su visión, ante tal despliegue los ciudadanos cubanos simplemente dirían "muchas gracias, nos rendimos" dando por finalizado el conflicto. Esta postura cuenta con el respaldo de Marco Rubio, quien denunció que en La Habana operan servicios de inteligencia de "los adversarios" de su país y sentenció que su gobierno "no lo tolerará".

En el ámbito legislativo, el panorama parece despejado para las intenciones del Ejecutivo. El Senado rechazó este martes una iniciativa que buscaba poner límites a las operaciones militares sobre suelo cubano.

Desde enero se registra una presión creciente mediante un bloqueo petrolero que busca un cambio de régimen. La Casa Blanca utiliza ahora su flota naval como una herramienta de disuasión directa, vinculando la fuerza de sus embarcaciones con una resolución veloz de la situación política que se vive a 90 millas de su territorio.