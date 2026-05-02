Detuvieron a dos menores de edad que aterraban con un arma a los vecinos

La tranquilidad de la noche del viernes 1 de mayo se vio alterada en Rawson cuando un aviso de seguridad encendió las alarmas. Alrededor de las 20:00, el equipo del Centro Integral de Seguridad y Emergencias Monitoreadas detectó un movimiento inusual a través de las cámaras de vigilancia situadas en el Conector Sur. Entre las calles Doctor Ortega y Guayaquil, dos jóvenes manipulaban lo que parecía ser una pistola de color negro, lo que motivó un rápido despliegue policial en la zona.

Ante la sospecha de un peligro inminente, los integrantes del Grupo de Acción Motorizada se dirigieron al lugar para interceptar a los involucrados. Durante el procedimiento de control y entrevista, los uniformados realizaron una requisa y hallaron el elemento entre las prendas de uno de los chicos. Tras una inspección detallada, las autoridades confirmaron que el objeto era en realidad una réplica de arma de fuego.

Al verificar las identidades, los efectivos constataron que se trataba de menores de edad, por lo que se dio aviso inmediato al Juzgado de Menores de turno para que impartiera las directivas legales correspondientes. Por orden del magistrado interviniente, los adolescentes fueron desvinculados en el lugar del operativo al determinarse que no habían cometido ningún delito. No obstante, el personal policial procedió al secuestro de la réplica para retirarla de la vía pública.