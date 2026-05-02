Horarios y dónde ver la carrera de Colapinto en el GP de Miami

El sábado 2/5/2026 comenzó con mucha emoción para los seguidores del deporte motor en nuestro país. Franco Colapinto mostró un gran nivel en las calles de Estados Unidos y se quedó con el octavo lugar para la partida de la carrera Sprint en el Gran Premio de Miami.

Esta marca es su mejor clasificación histórica en la Fórmula 1, lograda tras cerrar una vuelta de 1:29.320 que le permitió superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó en el puesto 10 de la sesión.

La actividad en el circuito norteamericano corresponde a la sexta fecha de un campeonato que retoma su marcha habitual. La temporada había sufrido cambios importantes debido a la suspensión de las competencias en Baréin y Arabia Saudita por la situación de conflicto en Medio Oriente. En este regreso a la acción, el actual campeón Lando Norris se llevó la pole position con un tiempo de 1:27.869, mientras que Kimi Antonelli llega como líder del certamen.

En la previa, durante el único entrenamiento libre, Colapinto había finalizado en la posición 11 con un registro de 1:31.015. Por su parte, Charles Leclerc encabezó esa práctica con 1:29.310 al mando de su Ferrari.

Ahora el objetivo del corredor argentino es pelear por los puntos en la Sprint que se pondrá en marcha a las 13.00. Posteriormente, a las 17.00, se realizará la clasificación para definir la grilla de la carrera del domingo. Todo el evento se podrá seguir en directo por las señales oficiales.