La confesión de una famosa: “Mi primer encuentro sexual fue una violación”

Ailu Tokman decidió abrir su corazón para compartir un episodio que la marcó profundamente a los 15 años. La creadora de contenido gastronómico explicó que sufrió un abuso por parte de un joven mayor de edad que era cercano a su hermano.

Tokman confesó que el camino para entender lo ocurrido fue largo porque "Cuando me pasó esto, me eché la culpa a mí. No era consciente de lo que me había pasado, pensaba que yo me dejé manipular. Con el tiempo entendí la manipulación y todo lo que hice sin tener claridad. Eso es la manipulación: lo hacés y después te das cuenta de que no querías hacerlo".

El impacto emocional de guardar este secreto durante tanto tiempo tuvo consecuencias físicas y sociales. La joven recordó que "Eso me destrozó porque siempre fui sincera con mi familia y sentía que no podía contarle a nadie. Me generó muchas cosas por dentro. Solo se lo conté a una amiga, pero luego la noticia se difundió con prejuicios y desconocimiento sobre lo que realmente había sucedido. Quería cambiarme de colegio, lloraba mucho, la culpa era enorme".

Estas vivencias se manifestaron en dolores físicos que persisten hasta hoy, ya que sufre de migrañas crónicas. Al respecto, relató que "Me duele la cabeza casi toda la semana. Un profesional me preguntó cuál fue la situación que más culpa me dio y enseguida pensé en ese abuso. Cuando me preguntó a qué edad empezaron las migrañas, fue a los 15. Nunca lo había asociado. El cuerpo expresa lo que no podemos decir".

A pesar del dolor, Ailu optó por no llevar el caso a la justicia para preservar su bienestar emocional. Ella explicó que "Mi papá me dijo que había que denunciar, pero siento que eso puede ser más perjudicial para la víctima porque te desgasta mentalmente. Es un proceso que te obliga a revivir la situación. Yo no quería volver atrás ni pasar por el proceso de revictimización".

Hoy, con una perspectiva de sanación, la influencer destacó que "Me costó mucho procesarlo, pero hoy siento que ya no me afecta de la misma manera. Pasé por una situación que me marcó y valoro este espacio para poder hablar, dar un mensaje y encontrar algo positivo. Perdonarse a una misma también es parte del camino".

Actualmente, Tokman transita un presente muy distinto junto a su pareja Andrés Simón, con quien convive desde 2024. Ambos recordaron cómo nació su amor, y Simón recordó el momento exacto de la conexión al decir que "Yo siempre lo sentí, pero creo que el día que me hizo el click fue cuando fui a hacer el casting y no quedé, y yo te iba a cancelar una salida, pero vos me dijiste de ir igual que me ibas a levantar el ánimo, y yo ahí me di cuenta que sí que era por acá. A la primera salida lo supe". Ante esto, Ailu respondió con alegría "Tremendo, a primera vista casi".

Sobre el inicio de su relación, ella agregó que "Yo creo que fue algo progresivo, pero sí también la primera vez que nos conocimos, que fue virtualmente, el primer día que ya hablamos, me sentí muy identificada con vos, pero a medida que fue pasando el tiempo todo me gustaba de vos. Cuando no te veía te extrañaba. Me di cuenta que éramos los dos iguales, fue surgiendo, pero siempre en mi cabeza lo supe".