En medio de los rumores de infidelidad, se separó Adabel Guerrero

Después de 17 años de amor, la historia entre Martín Lamela y Adabel Guerrero llegó a su final. El empresario utilizó sus redes sociales el 2/5/2026 para hablar por primera vez sobre la situación que atraviesa su familia.

En su mensaje, comenzó aclarando que "No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa quería aclarar la situación de mi familia". Lamela reconoció que el vínculo de casi dos décadas sufrió el paso del tiempo y señaló que "Con Ada llevamos más de 17 años juntos y, por distintos motivos, nuestra relación se desgastó".

La noticia surge en medio de versiones que vinculan a la bailarina con Rodrigo Alenaz, un empresario que habría conocido por intermedio de Valeria Archimó. Según relató el periodista Pampito, "esta persona va a verla todas las noches a Sex" y también "los vieron juntos en el kartódromo de Buenos Aires".

El comunicador agregó detalles sobre la frecuencia de sus encuentros al afirmar que "se están mostrando mucho. A mí me lo contaron el 4 de abril. Cuando me lo contaron, me dijeron que hacía un mes que estaban juntos".

Por su parte, Lamela fue contundente al referirse a los motivos que precipitaron el desenlace de la convivencia. El hombre expresó que "en los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja".

Ante este panorama, el empresario confirmó la ruptura definitiva explicando que "por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa".

Finalmente, hizo un pedido especial a los medios y al público solicitando que "les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias".