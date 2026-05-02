Quién es el famoso que se convirtió en gigoló por la crisis económica

Tres años después de su paso por la televisión, Hernán Ontivero decidió romper el silencio sobre los momentos más oscuros que vivió al salir de la casa de Gran Hermano 2023. El cordobés de 33 años se encontró en una ciudad desconocida, sin dinero ni un techo donde dormir. En una reciente charla, el joven recordó que llegó a pasar noches en la terminal de micros de Retiro mientras intentaba mantenerse en el radar de los medios de comunicación.

Para no quedar en el olvido, el primer eliminado del certamen tomó una decisión drástica sobre su estilo de vida y confesó que "Fui gigoló, era un sacrificio". El Negro Onty explicó su situación con una pregunta directa para que el público comprendiera su realidad: "Vamos a poner en contexto para que todos entiendan, ¿cómo le decimos, gigoló?". Según su relato, esta era la única forma que encontró para subsistir lejos de su provincia natal. "Yo salí de la casa y tenía que ir a los programas, no quería desaparecer. Para estar presente había que sacrificarse", admitió sobre aquellos días de incertidumbre en Buenos Aires.

Las propuestas de alojamiento llegaban a través de mensajes privados en su cuenta de Instagram. Ontivero seleccionaba las opciones y rotaba de vivienda cada pocos días para administrar sus recursos. En esas estancias, el intercambio de compañía sexual por un lugar donde dormir era la regla. "Me ofrecían quedarme en la casa y, si la señorita no era de mi gusto, compraba pastillas azules. Siempre tenía cinco o seis", detalló sobre sus encuentros con mujeres que tenían entre 50 y 73 años. Además, dejó en claro sus preferencias al decir que "Sólo mujeres. Hombres me han ofrecido, pero todavía no quiero".

Su salida del reality en 2023 estuvo cargada de tensión y sorpresas. En aquella placa compartida con Juliana Scaglione, Zoe Bogach y Williams López, el público decidió que él debía abandonar el juego. Al conocer el resultado, su reacción fue de total resignación: "Ah, sí, ya sabía". La noticia impactó fuertemente en Furia, la participante de 32 años, quien no pudo ocultar su asombro al gritar "¡What the fuck! (¡Qué mier...!)" y luego añadir "¡Boludo! ¿Me estás jodiendo? ¡Nooo!". Antes de cruzar la puerta definitiva, Onty se despidió de ella con un beso en la boca.

El clima de su partida ya anticipaba problemas personales que lo esperaban en el exterior. Al saludar a sus compañeros, el participante soltó una frase premonitoria: "Hay bardo afuera, hay enrollo afuera". Sus palabras hacían referencia a las acusaciones de su expareja, Thania Aguilera, por temas de paternidad. Mientras recogía sus pertenencias, Lisandro se acercó para decirle "Cómo te llegué a querer", a lo que el cordobés respondió: "Aquel quilombo de afuera se ve que no... Quilombos que nunca los conté". Con el tiempo, su perspectiva sobre esos canjes cambió y hoy asegura que "No lo hacía por plata, yo quería la estadía. Hoy en día hay precio, no lo hago por obligación".