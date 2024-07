En relación con el caso del criminal de la maza, quien causó la trágica muerte de Hebe Leguiza, en Capital, el pasado 7 de mayo, hubo novedades. En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular del Primer Juzgado de Menores, Jorge Toro, confirmó que el menor de edad deberá continuar con su internación voluntaria fuera de San Juan tras una primera evaluación médica.

Según las palabras del magistrado, en la Justicia de San Juan recibieron un primer informe que indica que el joven responsable del crimen deberá continuar alojado en la institución psiquiátrica especializada donde se encuentra actualmente. Cabe mencionar que el joven permanece internado luego de que una junta interdisciplinaria e interinstitucional determinara esta necesidad en el marco de la ley de salud mental y de la normativa que regula a los adolescentes infractores.

“Tras este primer informe vamos a tener mantener esta internación involuntaria en la institución donde la está cumpliendo”, agregó el juez Toro.

Cabe destacar que la internación del joven es involuntaria debido a su minoría de edad, lo que implica que no tiene la capacidad para decidir sobre su propio tratamiento. Además, San Juan no cuenta con una institución con las características necesarias para el tratamiento requerido, por lo que se eligió una clínica fuera de la provincia. Sin embargo, la ubicación exacta de la institución no fue revelada por motivos de seguridad y privacidad.

¿Perfil psicológico del homicida?

A falta de pocos días para que se cumplan los dos meses del brutal asesinato de una mujer, aún se desconocen cuáles habrían sido los motivos que dieron origen a esta trágica muerte y que podrían descubrirse en el perfil psicológico del joven homicida. Pese a que fuentes calificadas señalaron que no es posible crear un perfil concreto debido a que el adolescente se encuentra en una fase de desarrollo y evolución.

Según Toro, se están llevando a cabo una serie de medidas de prueba que aún están pendientes de obtener antes de que se dicte una resolución definitiva en el caso. Estas pruebas son fundamentales para esclarecer los detalles del crimen y determinar la responsabilidad del acusado. Una vez completadas estas pruebas, el titular del Juzgado Penal de la Niñez deberá tomar su decisión.

Si bien el chico de 15 años que atacó a la jubilada será declarado inimputable, no solo por su edad, sino también por su estado mental, para la familia de Hebe Leguiza es importante poder conocer los factores que desencadenaron la trágica muerte. Aun así, el juez Toro tiene entre sus posibilidades poder declararse incompetente y derivar la causa a la Justicia de Familia para que otro magistrado con competencia dictamine la inimputabilidad por insania.