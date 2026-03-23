Un episodio de violencia intrafamiliar terminó con un hombre detenido en el departamento Chimbas, luego de agredir a su pareja, lesionar a su suegro y provocar daños materiales en una motocicleta.

la moto que resultó dañada con un ladrillo.

El hecho ocurrió cerca de las 23:19 del sábado en una vivienda del Loteo Santa María, sobre calle Díaz Vélez. Personal del Comando Radioeléctrico Norte acudió al lugar tras un aviso del CISEM que alertaba sobre la presencia de un sujeto agresivo.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a Luis Ricardo Soria, de 60 años, quien relató que su yerno se presentó en estado de ebriedad y comenzó a agredir a su hija, Gisella Soria, de 34 años. Según su testimonio, al intentar defenderla se produjo un forcejeo, en el cual el agresor le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo al hombre de mayor edad.

En medio del altercado, el sujeto también lanzó un ladrillo que impactó contra una motocicleta marca Radar, provocando daños. Además, habría amenazado de muerte al damnificado antes de tomar por la fuerza a su pareja y retirarse del lugar en dirección al Loteo Santa Isabel.

Con los datos aportados, los uniformados realizaron recorridas por la zona y, en inmediaciones del Callejón del Prado, entre cañaverales, escucharon la voz de una mujer en medio de una discusión. Al acercarse, encontraron a Gisella Soria junto a su pareja, identificado como Adrián Avilés, de 39 años, quien se encontraba alterado.

De inmediato, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto. Posteriormente, la mujer presentó lesiones visibles en el brazo izquierdo y la cadera, manifestando su intención de radicar denuncia penal, al igual que su padre.

El procedimiento quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Andrés Ceruti, quien dispuso las medidas de rigor. No obstante, posteriormente se informó que la mujer se abstuvo de formalizar la denuncia en sede de CAVIG.