Una mujer de 37 años fue detenida en Santa Fe acusada de ejercer ilegalmente la psicología durante años, pese a no contar con título habilitante ni matrícula profesional, en un caso que generó fuerte preocupación en el ámbito sanitario.

La acusada trabajaba en un centro de día para adultos mayores en la localidad de Santo Tomé, donde brindaba atención vinculada a la salud mental, geriatría y acompañamiento terapéutico, presentándose como profesional.

La investigación reveló un dato clave. La mujer solo había aprobado cuatro materias de la carrera de Psicología, muy lejos de obtener el título necesario para ejercer la profesión.

El caso salió a la luz luego de que una obra social detectara irregularidades en la matrícula presentada por la sospechosa, que incluso utilizaba un código QR como supuesta acreditación, un método que no es válido para los profesionales colegiados.

Tras la denuncia del Colegio de Psicólogos, intervino la Policía de Investigaciones, que concretó la detención en el lugar donde la mujer trabajaba. Además, se secuestraron elementos clave como un teléfono celular y una notebook, que serán peritados.

La imputada enfrenta cargos por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, aunque la investigación también apunta a posibles estafas a pacientes que habrían recibido atención sin respaldo profesional.

Según se informó, la mujer se promocionaba activamente en redes sociales ofreciendo sus servicios, lo que amplió su alcance y la cantidad de personas potencialmente afectadas por la maniobra.

La causa continúa en curso y se espera que en las próximas horas sea formalmente imputada en tribunales, mientras las autoridades buscan determinar el alcance total del caso y la cantidad de víctimas involucradas.