Las elecciones presidenciales de Colombia se definirán en una segunda vuelta. Con el avance del escrutinio, la Registraduría Nacional confirmó que ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje necesario para consagrarse en primera instancia, por lo que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 21 de junio.

La jornada electoral se desarrolló este domingo con la participación de millones de colombianos tanto dentro del país como en los centros de votación habilitados en el exterior. Los comicios cerraron a las 16, hora local, tras ocho horas de actividad en miles de mesas distribuidas en todo el territorio nacional.

Una vez finalizada la votación, comenzó el conteo manual de los sufragios. Con el avance de los resultados, las autoridades electorales confirmaron que la definición presidencial deberá resolverse en una nueva instancia electoral.

El proceso estuvo acompañado por un importante operativo de seguridad. Bajo el denominado Plan Democracia, coordinado por el Ministerio de Defensa, más de 400.000 efectivos de distintas fuerzas fueron desplegados para garantizar el normal desarrollo de la elección en todo el país.

Además, la votación contó con la presencia de observadores nacionales e internacionales. Más de 1.500 integrantes de distintas misiones supervisaron el desarrollo de los comicios en miles de puestos de votación, con el objetivo de monitorear la transparencia del proceso electoral.

Con los resultados de la primera vuelta, el senador Iván Cepeda y el dirigente de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, quedaron como los dos candidatos más votados y avanzaron al balotaje.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio y definirá quién sucederá al presidente Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño durante el próximo mandato. La instancia final pondrá fin a un proceso electoral seguido de cerca tanto en Colombia como en distintos países de la región.