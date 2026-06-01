El barrio El Portal sumó un nuevo espacio verde destinado a la recreación, el encuentro y las actividades al aire libre. La obra fue inaugurada por la Municipalidad de San Martín en un acto que reunió a autoridades provinciales, funcionarios departamentales y vecinos de la zona.

La actividad estuvo encabezada por la intendente Analía Becerra, quien compartió la jornada junto al diputado nacional Cristian Andino, la diputada departamental Marta Gramajo, el presidente del Concejo Deliberante, Edgar Orozco, y los concejales Analía Escudero, Belén Romero y Roberto Páez.

La inauguración convocó a numerosas familias del barrio, que se acercaron para conocer las nuevas instalaciones. Los principales protagonistas fueron los niños, quienes utilizaron los juegos y recorrieron los distintos sectores incorporados en el predio.

El nuevo espacio fue diseñado para brindar un lugar de uso común donde los vecinos puedan realizar actividades recreativas, compartir encuentros y disfrutar de propuestas al aire libre. La obra forma parte de las intervenciones que lleva adelante el municipio para ampliar y mejorar los espacios públicos en diferentes sectores del departamento.

El predio quedó habilitado para el disfrute de la comunidad.

Durante el acto, los asistentes recorrieron el lugar y participaron de las actividades organizadas para celebrar la apertura del predio. El espacio quedó oficialmente habilitado para el uso de los vecinos, quienes desde ahora contarán con una nueva alternativa para la recreación y el esparcimiento.

Con esta inauguración, el barrio El Portal incorpora un nuevo punto de encuentro para la comunidad, destinado a promover actividades sociales, recreativas y familiares en un entorno especialmente acondicionado para el disfrute de los residentes de la zona.

El nuevo sector recreativo quedó abierto para el uso diario de las familias.