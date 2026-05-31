Una obra de US$500 millones que podría definir el futuro energético de la minería sanjuanina comenzará a debatirse este lunes 1 de junio en una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La discusión girará en torno a una propuesta impulsada por Vicuña para ampliar la capacidad de transporte eléctrico desde 132 kV hasta 500 kV, una infraestructura considerada clave para abastecer los grandes proyectos mineros que avanzan en la provincia.

La convocatoria fue habilitada luego de diversos planteos presentados ante el organismo nacional, entre ellos uno realizado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que solicitó abrir el debate antes de adoptar definiciones sobre una obra con impacto estratégico y de largo plazo para San Juan.

La iniciativa contempla la construcción de una nueva línea eléctrica destinada a abastecer los emprendimientos mineros de Vicuña. Según el esquema propuesto, la compañía asumiría inicialmente el financiamiento de la obra y luego recuperaría parte de esa inversión mediante mecanismos vinculados a los ingresos futuros que genere el sistema.

Sin embargo, uno de los aspectos que más debate genera es el pedido de prioridad de uso sobre una parte importante de la capacidad que quedaría disponible una vez concretada la ampliación. Ese punto despertó interés y cuestionamientos entre otras empresas mineras que también necesitarán energía para avanzar con sus proyectos en los próximos años.

Interés minero

Entre las compañías que participarán de la audiencia se encuentra McEwen Copper, responsable del proyecto Los Azules. La firma expresó diferencias respecto del esquema planteado por Vicuña y considera que cualquier prioridad de acceso debería limitarse a la capacidad efectivamente necesaria para quien financie la infraestructura, sin afectar las posibilidades de conexión de futuros usuarios.

También expondrá Glencore, a través del proyecto El Pachón, que manifestó su interés en utilizar la futura infraestructura eléctrica durante las próximas etapas de desarrollo de la iniciativa cuprífera.

En la misma línea se encuentra Golden Mining, vinculada al proyecto Hualilán, que planteó la necesidad de garantizar mayor disponibilidad energética para acompañar el crecimiento de sus operaciones.

Cada una de las empresas inscriptas dispondrá de diez minutos para presentar sus argumentos ante las autoridades regulatorias y los demás participantes del proceso.

Una definición clave

Más allá de los aspectos técnicos, la audiencia pondrá sobre la mesa una discusión de fondo: cómo se distribuirá una infraestructura considerada esencial para el desarrollo minero de San Juan y bajo qué condiciones podrán acceder a ella los distintos proyectos que buscan avanzar hacia sus etapas productivas.

La definición no es menor. La ampliación a 500 kV es vista por el sector como una de las obras energéticas más importantes para acompañar el crecimiento de la minería metalífera en la provincia, especialmente en un contexto donde varios proyectos de cobre avanzan simultáneamente y demandarán un importante consumo eléctrico.

Lo que surja de este proceso podría influir durante décadas en el esquema de acceso a la energía para la actividad minera. Por eso, la audiencia será seguida de cerca tanto por las empresas involucradas como por los organismos reguladores, que deberán analizar cómo compatibilizar la inversión privada con las necesidades futuras de un sector llamado a convertirse en uno de los principales motores económicos de San Juan.