Un importante operativo policial permitió recuperar una motocicleta de alta gama que había sido sustraída durante un violento hecho delictivo ocurrido en el departamento Pocito. El vehículo fue encontrado en una vivienda de Chimbas luego de una persecución que se extendió por distintos sectores de la provincia.

Fuentes policiales informaron que efectivos de Comisaría 26ª fueron alertados a través de la frecuencia radial sobre una persecución en curso. Un motociclista seguía a un sujeto que circulaba en una motocicleta denunciada como robada momentos antes. El episodio original había ocurrido en inmediaciones de calle 7 y Lemos, en jurisdicción de Subcomisaría Ansilta, donde se denunció el robo agravado por el uso de arma de fuego de una Honda África Twin 1100 centímetros cúbicos de color blanco con detalles azules y rojos.

El casco que estaba sobre la moto será sometido a pericias.

Mientras se desarrollaba el seguimiento, el sospechoso ingresó a jurisdicción de Comisaría 26ª, en el departamento Chimbas. Sin embargo, en determinado momento logró perderse de vista, lo que motivó un amplio despliegue policial para intentar localizar tanto al conductor como al vehículo sustraído.

La búsqueda tomó un rumbo concreto cuando el operador Trueno Halcón comisionó a los uniformados hacia el barrio San Francisco II, donde existían indicios de que la motocicleta podía encontrarse oculta. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a los moradores de una vivienda, quienes autorizaron voluntariamente el ingreso al inmueble.

Durante la inspección realizada en el fondo de la propiedad, los policías encontraron la motocicleta Honda África Twin denunciada como robada. Según manifestaron los ocupantes de la casa, desconocían la procedencia del rodado y aseguraron que al regresar al domicilio encontraron la puerta abierta, sin advertir la presencia del vehículo hasta la llegada de los uniformados.

Además de la motocicleta, los efectivos secuestraron un casco rebatible marca LS2 Advant II de color negro, elemento que también quedó incorporado a la investigación judicial.

Posteriormente, tanto la moto como el casco fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. En sede policial se hizo presente el propietario del rodado, un hombre de 51 años, quien reconoció inmediatamente la motocicleta y acreditó la propiedad mediante la documentación correspondiente.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Juan García Castrillón, quien dispuso las medidas procesales tendientes a identificar y localizar al autor del robo.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Policía continúa con las tareas investigativas para determinar cómo la motocicleta llegó hasta la vivienda donde fue hallada y establecer la participación de posibles involucrados en el hecho delictivo.