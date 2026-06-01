Un nuevo hecho de vandalismo afectó la infraestructura pública en el departamento Calingasta. Según informó la Municipalidad, una caja de control del alumbrado público ubicada en calle Belgrano, en la localidad de Barreal, fue dañada y provocó la interrupción del servicio en parte de la zona.

Tras detectarse el inconveniente, personal de la Delegación Municipal de Barreal intervino para reparar los daños y restablecer el suministro eléctrico. Desde el municipio señalaron que el problema ya fue solucionado y que el alumbrado funciona con normalidad.

A través de sus redes sociales, las autoridades manifestaron su preocupación por este tipo de situaciones, al remarcar que los daños sobre la infraestructura pública generan costos adicionales, demandan recursos y obligan a destinar tiempo de trabajo para realizar reparaciones que podrían evitarse.

Además, recordaron que los actos vandálicos no solo afectan al alumbrado público, sino también a plazas, cartelería y otros espacios de uso comunitario, con consecuencias directas para los vecinos.

En ese contexto, la Municipalidad renovó el pedido de cuidado de los bienes públicos y destacó la importancia de preservar la infraestructura que forma parte de la vida cotidiana de la comunidad.