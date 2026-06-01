Un hombre fue detenido el pasado viernes por la tarde en el departamento Pocito, acusado de haber ingresado a una vivienda y sustraído diversas herramientas. El procedimiento quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo alrededor de las 17:55 en una vivienda ubicada en el barrio Los Cerros. Mientras efectivos de la Subcomisaría Ansilta realizaban recorridas de prevención y seguridad fueron comisionados hacia el barrio UTA IV por una presunta aprehensión civil.

Tras la detención se le secuestró al ladrónlos efectos robados y algunas prendas de vestir.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un vecino reteniendo en el suelo a un hombre, quien fue sido señalado como el autor de la sustracción de una máquina de saldar y un maletín con herramientas del interior de una vivienda.

De acuerdo con la información oficial, el damnificado manifestó que el sospechoso había ingresado a su domicilio y se había llevado una soldadora marca Salkor, color verde, junto con una caja negra que contenía un inflador eléctrico, cables para puente de batería y otras herramientas.

Asimismo, los efectivos constataron la existencia de registros en video en los cuales se observa al acusado dentro de la propiedad y los elementos denunciados como sustraídos.

Ante esta situación, el sujeto identificado como Sergio Daniel Videla, de 32 años, fue aprehendido y trasladado para el cumplimiento de las medidas judiciales correspondientes.

Posteriormente, personal de la UAT puso en conocimiento de lo ocurrido al fiscal de Flagrancia, Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de hurto agravado por escalamiento.