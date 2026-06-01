Un procedimiento policial realizado en la zona de Ruta Nacional 40 y calle Centenario, en el departamento Chimbas, terminó con la detención de un hombre acusado de participar en un intento de robo en perjuicio de una empresa dedicada al servicio de grúas.

El hecho se registró cuando efectivos policiales realizaban recorridas de prevención y seguridad por el cuadrante asignado. En ese momento, el operador del CISEM alertó sobre la presencia de dos sujetos que trasladaban una columna de hierro en un descampado ubicado en las inmediaciones de Ruta 40 y Centenario.

El daño que causaron los delincuentes al cortar la viga.

Tras recibir la comunicación, los uniformados se dirigieron al lugar y observaron a dos hombres. Uno de ellos vestía ropa gris, mientras que el otro llevaba una remera negra y un pantalón de jean claro. Según informaron fuentes policiales, este último se encontraba sobre una medianera perteneciente a la empresa de grúas Billia y arrojó hacia el descampado una columna de hierro de aproximadamente seis metros de largo.

Al advertir la presencia policial, ambos sospechosos abandonaron el elemento sustraído e iniciaron una rápida fuga hacia el oeste. Durante la huida también descartaron una mochila de color azul con la intención de facilitar el escape.

Al sujeto detenido le secuestraron una mochila con herramientas que habrian utilizado para cortar la viga que iban a robar.

La persecución continuó por varios metros hasta que personal del móvil Halcón 16, a cargo de la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y acompañada por el cabo Arroyo, logró interceptar y aprehender a uno de los involucrados en el lateral este de Ruta Nacional 40, a unos 50 metros al norte de la empresa damnificada.

El detenido fue identificado como Juan Emanuel Mastroloberto, de 31 años, domiciliado en el barrio Necochea, en Chimbas. En tanto, el damnificado resultó ser Fernando Eduardo Torres, de 49 años, quien se desempeñaba como sereno de la empresa afectada.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una columna de hierro del 10 de aproximadamente seis metros de longitud, elemento que habría sido sustraído momentos antes del interior del predio.

La causa quedó caratulada como "Robo en grado de tentativa" y fue incorporada al Legajo Nº 85/26. Intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo las directivas del ayudante fiscal Mario Quiroga. En el lugar también trabajó personal policial encabezado por el oficial ayudante Diego Checoli.

Tras la comunicación con el Sistema Acusatorio, las autoridades judiciales dispusieron el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para avanzar con la investigación del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, los investigadores continuaron con las actuaciones para establecer la identidad y el paradero del segundo sospechoso que logró escapar durante la persecución.