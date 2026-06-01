La presentación de Fabiana Cantilo en San Juan tuvo un momento que modificó por completo el clima habitual de un recital. En medio de su show en el Teatro Sarmiento, la artista detuvo la música para rendir homenaje a Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Frente al público sanjuanino, Cantilo pidió un minuto de silencio en memoria de la menor. La solicitud fue acompañada por los asistentes, que permanecieron en silencio durante el homenaje realizado en plena presentación.

Luego, la cantante dedicó unas palabras a Agostina y expresó su acompañamiento a la familia de la adolescente. En ese contexto, se refirió a la violencia que afecta a mujeres y niñas y cerró su mensaje con una frase que resonó en toda la sala: “Ni una más, ni una menos”.

El gesto ocurrió mientras el caso continúa generando repercusiones en distintos puntos del país. La investigación por el asesinato de la adolescente avanzó en los últimos días con nuevos elementos incorporados a la causa.

Tras el homenaje, Cantilo eligió interpretar “Canción Sin Miedo”, una obra que se convirtió en un símbolo de los reclamos contra la violencia de género en América Latina. La canción marcó uno de los momentos más significativos de la noche y fue seguida con atención por el público presente.

De esta manera, la presentación de la reconocida artista combinó música y reflexión en una noche que incluyó un mensaje de acompañamiento hacia la familia de Agostina Vega y un pedido para visibilizar la problemática de la violencia contra mujeres y niñas.