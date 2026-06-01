A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Cancillería Argentina presentó una guía destinada a los argentinos que viajarán a Canadá, Estados Unidos y México para seguir a la Selección Argentina durante la competencia.

El material reúne información vinculada a documentación, asistencia consular, seguridad, alojamiento, transporte y emergencias. Además, contiene informes generales sobre los tres países organizadores y detalles específicos de las ciudades estadounidenses que recibirán partidos del certamen.

Entre los principales puntos, el documento detalla los requisitos necesarios para ingresar a cada país, los procedimientos recomendados ante situaciones de emergencia y una serie de consejos para evitar estafas vinculadas al alquiler de alojamientos o vehículos.

Para quienes viajen a Estados Unidos, donde la Selección Argentina disputará sus encuentros de la fase de grupos y posibles cruces eliminatorios, se recuerda la obligación de contar con pasaporte vigente y visa estadounidense. También se aconseja llevar pasajes de ida y vuelta, comprobantes de solvencia económica y contratar un seguro médico con cobertura amplia.

La guía explica además cómo actuar ante emergencias sanitarias o situaciones que impliquen riesgo de vida. En esos casos, recomienda comunicarse con el 911. Para afecciones menores, sugiere recurrir a centros de atención denominados “Urgent Care”. También advierte que determinados medicamentos requieren receta médica válida para poder ser adquiridos en territorio estadounidense.

En materia de alojamiento, la Cancillería aconseja conservar toda la documentación relacionada con las reservas y utilizar plataformas y medios de pago seguros. Entre las recomendaciones figuran evitar transferencias directas a desconocidos, utilizar sistemas protegidos como PayPal y no enviar dinero a terceros sin verificar previamente la operación.

Respecto al transporte, el informe señala que los argentinos pueden conducir en Estados Unidos con su licencia nacional vigente, aunque recomienda tramitar el Permiso Internacional de Conducir. Asimismo, recuerda que las normas de tránsito pueden variar según el estado.

La seguridad también ocupa un apartado central dentro de la guía. Allí se destaca que los controles son estrictos y se recuerda que está prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o dentro de vehículos. Además, se informa que la edad mínima para consumir alcohol es de 21 años y se recomienda evitar conflictos o situaciones de riesgo.

Otro de los aspectos destacados está relacionado con el ingreso a los estadios. La Cancillería remarca que las entradas deberán presentarse en formato digital desde el teléfono celular y advierte sobre los riesgos de adquirir tickets a través de canales no oficiales. También aconseja llegar con anticipación a cada partido, verificar horarios y conocer previamente los protocolos de seguridad establecidos para cada sede.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca brindar información práctica a los miles de argentinos que planean acompañar a la Selección Argentina en la defensa del título obtenido en Qatar 2022 durante la próxima Copa del Mundo.