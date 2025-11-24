Detuvieron a dos adultos y una menor por un robo en Capital

Un operativo policial desarrollado en la madrugada de este lunes 24 de noviembre permitió desbaratar un robo agravado en la calle Pedro de Valdivia 249 Oeste, del departamento Capital. La intervención culminó con la aprehensión de tres individuos, entre los que se encuentra una menor de edad, acusados de haber cometido el ilícito bajo la modalidad de escalamiento.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 00:48 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera fue alertada sobre un ingreso forzoso a una vivienda habitada. Los imputados, identificados como Kevin Maximiliano Páez Abregú, de 28 años, y Mario Lautaro Herrera, de 20, junto a una adolescente de 16 años, habrían sustraído diversos efectos del interior de la propiedad. El damnificado, un hombre de 63 años, realizó la correspondiente denuncia.

Mediante un procedimiento que incluyó una persecución, las fuerzas de seguridad lograron ubicar y detener a los sospechosos en las inmediaciones del Barrio Manantial. En el allanamiento correspondiente se procedió al secuestro de numerosos elementos que presuntamente serían producto del robo, entre los cuales se encuentran una unidad central de procesamiento, un equipo de audio, una plancha, dos extintores y un maletín con diversos objetos.

Durante el desarrollo del operativo, la menor de edad involucrada habría agredido a una agente policial, lo que agrava las circunstancias del caso. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, en coordinación con el Primer Juzgado de Menores. Mientras los adultos acusados quedaron a disposición de la justicia penal, la adolescente detenida será sometida al procedimiento que corresponde por la legislación de minoridad.