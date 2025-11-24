El reconocido viajero internacional Nick Maddock, quien afirma haber visitado 125 países, expresó su sorpresa ante una práctica cultural profundamente arraigada en la idiosincrasia argentina durante su reciente paso por la provincia de San Juan. A través de su cuenta de Instagram, el influencer estadounidense compartió su perplejidad al encontrar la peatonal céntrica de la capital completamente desierta en plena tarde de un domingo.

El contraste entre la expectativa de vida urbana del visitante y la realidad local se hizo evidente cuando Maddock, acostumbrado a dinámicas citadinas diferentes, registró en video la ausencia de transeúntes alrededor de las tres de la tarde. El silencio y la falta de actividad en el espacio público le llevaron a especular, con cierta incredulidad, sobre la posibilidad de una alerta de confinamiento o la celebración masiva de un evento paralelo, como el Festival del Sol.

Publicidad

La explicación a este fenómeno, que resulta cotidiano para los sanjuaninos, se encuentra en la vigencia de la siesta, una tradición que mantiene su fuerza en esta provincia. Esta pausa horaria, que reduce significativamente la actividad comercial y el movimiento en la vía pública, forma parte de un ritmo de vida que los locales asumen con naturalidad pero que puede resultar desconcertante para ojos foráneos.

El encuentro del influencer con la cultura local se completó en un kiosco que permanecía abierto, donde una empleada, con la amabilidad característica de la región, resolvió su duda con un “calor, amor”, atribuyendo la quietud a las altas temperaturas.