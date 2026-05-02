Auditoría de PAMI detectó fraude millonario en prestaciones oftalmológicas

El PAMI atraviesa un proceso de saneamiento tras el hallazgo de un esquema de corrupción que afectó las arcas del organismo y la salud visual de sus integrantes. Una auditoría interna sacó a la luz una red de fraude millonario en servicios de óptica y oftalmología con alcance en diversos puntos del país. Las maniobras se detectaron principalmente en Buenos Aires, Santiago del Estero, La Rioja y Entre Ríos, sumando focos críticos en Mar del Plata y Concordia.

El engaño funcionaba bajo al menos cinco modalidades distintas que perjudicaban directamente a los beneficiarios. La táctica más frecuente era la sobrefacturación de lentes, donde los prestadores entregaban anteojos de baja graduación pero cobraban módulos de alta complejidad. Mientras un producto básico cuesta $4.941, el organismo terminaba pagando $27.204 por cada unidad, una cifra contundente que supera en cinco veces el valor real.

Además, se descubrieron circuitos cerrados donde médicos y ópticas compartían vínculos familiares directos para direccionar las recetas. Muchos afiliados incluso pagaron por productos que debían estar cubiertos, permitiendo que los comercios cobraran por duplicado.

La gestión actual, liderada por Esteban Leguízamo, ya puso en marcha medidas estrictas para frenar estos abusos. Como parte de esta política, se recortaron $90.000 millones en gastos políticos y se reforzaron los controles digitales.

Ante la gravedad de los hechos, se iniciaron al menos seis causas judiciales por delitos como estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública. Desde la institución explicaron que "las medidas buscan garantizar que los recursos lleguen a los afiliados y evitar abusos dentro del sistema" mientras avanzan las investigaciones para desarticular estos mecanismos en todo el territorio.