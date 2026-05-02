Vecinos se pelearon y se agarraron a tiros en Capital: hay un detenido

La tranquilidad en las cercanías de Villa del Carril se vio interrumpida por un desorden general que alertó a todos los habitantes de la zona. Eran pasadas las 21:00 horas cuando los llamados al 911 empezaron a multiplicarse para denunciar una gresca de grandes proporciones en la calle Pascual Pringles al 1379, situada entre Agustín Gómez y Pedro de Valdivia. En el lugar, el personal de la Comisaría 28 enfrentó un escenario complejo con más de 10 personas involucradas en una disputa violenta.

Según pudieron constatar los efectivos policiales, entre el tumulto se encontraba un hombre que exhibía un arma de fuego y que, al notar la presencia de los uniformados, intentó escapar a pie. Sin embargo, la huida duró pocos metros ya que fue interceptado y aprehendido rápidamente. El sospechoso fue identificado como Juan Darío Saso Alomar, de 39 años, con domicilio registrado en el Barrio Santa Teresita, en el departamento de Rawson.

El saldo del enfrentamiento dejó a tres personas heridas que necesitaron atención médica urgente. José Ricardo Sánchez, de 36 años, José Hugo Torres Zalazar, de 21 años, y Fernanda Ximena Dávila, de 20 años, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Rawson. Los profesionales de la salud confirmaron que presentaban diversas lesiones ocasionadas por golpes recibidos con elementos contundentes durante la pelea.

La investigación judicial avanzó con un allanamiento en una vivienda vinculada al episodio violento. Durante el procedimiento, las autoridades lograron el secuestro de una pistola de utilería que dispara balines. Se presume que este objeto fue el que se utilizó para amedrentar a las víctimas en medio de las detonaciones reportadas inicialmente. Por este motivo, el detenido quedó a disposición del sistema de Flagrancia vinculado a una causa por lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.