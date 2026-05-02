Alexander Maza, el delincuente de 18 años acusado de múltiples crímenes

Alexander Raúl Maza Borquez, con solo 18 años, decidió patear el tablero en su proceso judicial. Lo que parecía ser un cierre rápido mediante un juicio abreviado terminó de forma inesperada este 01 de mayo de 2026, cuando el joven manifestó su intención de cambiar de abogado. Esta decisión dejó sin efecto el acuerdo previo con la Fiscalía, que ya contemplaba una pena de cumplimiento efectivo para el acusado.

Ahora, el panorama es mucho más oscuro para el joven de Rivadavia. Al caerse el trato, la causa se encamina hacia un juicio oral y público. En esta instancia, la acumulación de delitos en su contra podría derivar en una condena que supere los 5 años de prisión. Los cargos que pesan sobre él son variados y reflejan una conducta violenta constante. Entre los expedientes figuran amenazas agravadas por el uso de armas de fuego y lesiones, sumado a una causa por resistencia a la autoridad.

El historial criminal de Maza Borquez incluye episodios que causaron gran alarma en la zona de La Bebida. Se lo investiga por amenazar a un vecino con una pistola durante una disputa por arena para una obra. En ese momento, cuando la Policía intentó detenerlo, emprendió una huida que terminó con una agresión a un efectivo de la UFI Genérica. Tampoco es la primera vez que se lo vincula con hechos delictivos, ya que cuenta con antecedentes por encubrimiento al ser hallado en una moto robada y por golpear al hermano de su pareja durante una discusión.

Uno de los momentos más críticos ocurrió el pasado 18 de marzo en el barrio Sierras de Marquesado. Aquella jornada, tras una persecución con disparos de postas de goma, los uniformados lograron su captura, aunque un policía resultó herido en el operativo. Durante el allanamiento posterior en su domicilio, los investigadores se toparon con un kiosco de droga donde secuestraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y otra arma de fuego. Con este extenso historial y sin el beneficio del juicio abreviado, su futuro queda ahora en manos de su nueva defensa y del tribunal que deba juzgarlo.