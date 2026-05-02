Quién es la ex de un famoso que comenzó un romance con un periodista

La noche del Movistar Arena se llenó de rumores tras la sorpresiva aparición de dos figuras muy conocidas del ambiente periodístico. Priscila Crivocapich y el Rifle Varela compartieron una salida para disfrutar del show de Q Lokura el 01 de mayo de 2026.

Según relató Juan Etchegoyen en el ciclo Infobae a las 9, se los vieron muy compinches, con una química extraordinaria. Para los testigos de la velada, la conexión entre ambos se percibía como algo totalmente natural y fluida. La coincidencia no fue entendida como un hecho casual por quienes conocen la historia previa que une a los protagonistas.

El propio Etchegoyen consultó a los involucrados sobre su presente sentimental y señaló que las dos partes me dicen que hoy son amigos, ¿sí? Pero que tuvieron un pasado.

Este vínculo tiene antecedentes que fueron reconocidos anteriormente por la propia Priscila. En una charla en el programa Desencriptados, la periodista fue directa al ser consultada sobre su colega y afirmó que salimos un tiempo, sí. No prosperó.... Durante esa misma entrevista, Crivocapich repasó otros episodios de su vida amorosa y cuando le preguntaron por el mago Chris Angel, respondió entre risas que sí, salí. Admiración absoluta.... Sobre aquella relación detalló que lo conocí en un boliche, empezamos a hablar y fue un todo. La verdad que era admiración absoluta por lo que hace y sí, salimos. Pero él vivía lejos y era complejo. Yo venía de haberme separado de una pareja y fue eso. No fue novio, no lo presenté en casa.

En relación a su vínculo con Martín Menem, también fue muy clara al explicar que salimos un tiempo. Buena onda. La periodista aprovechó para reflexionar sobre cómo se desarrollan las citas en la actualidad y confesó que me gusta que un hombre me invite a salir. Hoy te hablan por Instagram, después pasas a WhatsApp y después a comer. Pero hay gente que es como más liviana, no hace una cita puntual. Vamos a comer, una salida bien y después hay que seguir comportándote con ganas. Esta reciente aparición pública junto al Rifle Varela, lejos de disipar las dudas, vuelve a instalar la pregunta sobre si la historia entre ellos podría tener un nuevo capítulo en el futuro cercano.