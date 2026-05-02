Andrea Rincón aseguró que Dios castigará a Julieta Ortega tras terminar su amistad

Andrea Rincón abrió su corazón sobre el distanciamiento que mantiene con Julieta Ortega. El diálogo con Yanina Latorre en el programa SQP arrancó con un mensaje de aprecio hacia el entorno de su ex amiga, donde Andrea afirmó "yo quiero decir algo antes de seguir aclarando, yo estoy muy agradecida con su familia, por el amor que me dieron" y agregó que "admiro mucho a Ramón". La conductora cuestionó su actitud calificándola de temerosa, pero Rincón se centró en explicar el dolor que siente frente a la mirada ajena.

La tensión aumentó al recordar un conflicto económico ocurrido durante un proyecto de streaming que compartían. Sobre sus dichos previos acerca de una deuda de dinero, la invitada admitió "me arrepentí mucho de decir eso, me quedé sin voz. Porque después al otro día me matan". Con los ojos vidriosos, reflexionó sobre la presión mediática diciendo "estoy conteniendo el llanto, porque la gente es cruel. A mí me costó mucho sentir que yo tengo valor". La actriz recordó un planteo que le hizo a la propia Julieta cuestionando "Juli, ¿vos te das cuenta que nunca saliste a decir que nosotras tuvimos una amistad recíproca?".

Ante las insistencias sobre si el vínculo fue equilibrado y los viajes compartidos, ella prefirió la cautela y señaló "no lo sé. Pero sí, pasaron muchas cosas, no fue que no pasó nada, pasaron muchas cosas". Latorre le preguntó directamente si se sentía amenazada, a lo cual Andrea respondió "no, no es que esté amenazada, no. Yo siento que yo tengo mucho amor, el amor por Julieta no dejó de ser. Yo a Julieta la sigo amando".

El quiebre definitivo se dio tras una visita de Leticia Brédice al programa, lo que derivó en presiones de abogados. Cuando le consultaron por ese incidente, fue tajante al decir "esas cosas no me corresponden hablarlas". La situación afectó su salud y la llevó a una internación por fuertes dolores de espalda tras escuchar audios de una colega. Para cerrar el conflicto, decidió abandonar sus beneficios económicos y explicó "te lo estoy dando yo gratis. Todo era como una cosa de locos. Así que cedí los derechos para que no me hagan ningún tipo de problema". Finalmente, dejó una reflexión sobre las consecuencias de hablar en los medios aclarando que "a veces se paga un precio muy caro cuando abrís la boca, no siempre es lo mejor y a veces hay que callar" y concluyó con fe al decir "yo creo que hay una justicia que es divina y el tiempo siempre pone todo en su lugar".