Un delincuente fue detenido en Berisso tras protagonizar una insólita maniobra para evitar ser capturado: fingió ser discapacitado y utilizó una silla de ruedas para intentar escapar de la Policía.

El hecho ocurrió cuando el hombre robó una camioneta que había sido dejada en marcha por su dueño en la vía pública. Tras la denuncia al 911, se activó un operativo cerrojo y, mediante el seguimiento de cámaras de seguridad, los efectivos lograron ubicar rápidamente el vehículo.

Al verse acorralado, el sospechoso abandonó la camioneta y puso en marcha su plan de fuga: se sentó en una silla de ruedas para simular una discapacidad e intentar pasar desapercibido ante los agentes.

Sin embargo, la estrategia no funcionó. La Policía logró identificarlo y detenerlo en la vía pública. Tras su aprehensión, las autoridades comprobaron que no tenía ninguna limitación física.

El detenido, de 47 años, cuenta con antecedentes penales por robo, lo que agrava su situación judicial. Además, los investigadores buscan determinar de dónde obtuvo la silla de ruedas utilizada durante la fuga.

El caso generó sorpresa por la modalidad utilizada, en un intento fallido de evadir a las fuerzas de seguridad que terminó con el sospechoso nuevamente tras las rejas.